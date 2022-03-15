Ölü caretta caretta sahile vurdu
AA - Serkan Avci - Güncel
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Deniz kaplumbağalarının önemli üreme ve yaşam alanlarından Mersin sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Deniz kaplumbağalarının önemli üreme ve yaşam alanlarından Mersin sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Silifke ilçesi Arkum Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasını fark etti.
Kıyıdaki caretta carettanın ölüsünün çürümüş olduğu görüldü.
Vatandaşlar, ölü deniz kaplumbağasının bölgeden alınması için yetkililere bilgi verdi.