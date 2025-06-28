Mersin'de Olası Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Hazır Ekipler

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Mersin'de olası orman yangınlarıyla mücadelede 5 helikopter ve 408 araç göreve hazır. Vali Atilla Toros, yangın riskine karşı tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Mersin'de olası orman yangınlarıyla mücadelede 5 helikopter ve 408 araç görev yapacak.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Atilla Toros, beraberindekilerle Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Kuyuluk Orman Deposunda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Toros, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alındığını ve sürecin anlık olarak takip edildiğini kaydetti.

İnceleme sırasında sahadaki personele telsizle başarı dileyen Toros, ekiplere kazasız ve belasız bir sezon diledi.

Olası orman yangınlarıyla mücadelede ekipler hazır

Yangına birinci derece hassas olan ve 835 bin 534 hektar ormanlık alana sahip Mersin'de çıkabilecek orman yangınlarına müdahale için 5 helikopter hazır bekletiliyor.

Kentte yangınla mücadele konusunda 1 İnsansız Hava Aracı (İHA), 69 arazöz, 23 su ikmal aracı, 2 su tırı, 102 ilk müdahale aracı, 62 hizmet aracı, 9 dozer, 11 greyder, 12 ekskavatör, 8 treyler, 108 su tankı, 1 arama kurtarma aracı hizmet etmek üzere değişik yerlerde konuşlandırıldı.

Kentin farklı noktalarındaki kulelerde görevliler ve kameralı sistemle de ormanlarda 24 saat boyunca gözetleme gerçekleştiriliyor.

Farklı noktalarına 200 yangın vanası tesis edilen kentte, 251 yangın havuzu bulunuyor.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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