Mersin'de Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine yönelik 'Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler okuma becerilerini sergileyerek çeşitli gösteriler sundu ve etkinlik sonunda okuma belgeleri aldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören ve okumayı öğrenen birinci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Sınıf Öğretmeni Ayhan Kunt rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okuma becerilerini sergiledi, çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlik sonunda öğrencilere okuma belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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