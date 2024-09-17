Mersin'de Jandarmadan Öğretmen ve Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin'de jandarma, öğretmen ve öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Mezitli ilçesindeki İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü İlkokulu ve İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Düzenlenen eğitimde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu.