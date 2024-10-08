Mersin'de Okul Etrafındaki İş Yerlerine Denetim
Mersin'de polis ekipleri, okulların çevresindeki işletmeleri denetledi. 21 okulun yakınında gerçekleştirilen denetimde 241 kişiye GBT sorgulaması yapıldı ve araçlar incelendi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği duyuruldu.
Mersin'de polis ekipleri okulların çevresindeki iş yerlerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin katıldığı çalışmada 21 okulun yakınındaki işletmeler denetlendi.
Çalışmada 241 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, araçları da inceledi.
Eğitim öğretim yılı kapsamındaki denetimlerin devam edeceği bildirildi.