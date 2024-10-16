Mersin'de Okul Çevresinde Polis Denetimi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis, okulların çevresinde denetim gerçekleştirerek eğitim kurumlarının yakınındaki araçları kontrol etti ve şüpheli kişileri sorguladı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının yakınındaki araçları kontrol etti.
Şüpheli kişileri Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, öğrenci servislerini denetledi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.