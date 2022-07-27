Mersin'de okul bahçelerinde çevre düzeni çalışması yapıldı - Haberler

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Mersin'de okul bahçelerinde çevre düzeni çalışması yapıldı

Mersin'de okul bahçelerinde çevre düzeni çalışması yapıldı

Toroslar ilçesinde, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi bazı okulların bahçelerinde çevre düzeni çalışması gerçekleştirildi.

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Toroslar ilçesinde, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi bazı okulların bahçelerinde çevre düzeni çalışması gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahçelerde budama çalışması ve ağaçların bakımını yaptı.

Ağaç dalları ve yapraklar gibi organik atıkları da toplayan ekipler, atıkları kompost gübreye dönüştürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi ihtiyaç duyulan okulların bahçelerinde bakım çalışması yaptıklarını belirtti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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