Mersin'de Okul Alışverişlerine Haksız Fiyat Denetimi

Mersin'de Ticaret Bakanlığı ekiplerince, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı kırtasiyeleri denetledi.

Denetimlerde etiket ve kasa fiyatlarını kontrol eden ekipler, yanıltıcı uygulamalara yönelik de inceleme yaptı.

Ürünlerde tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalarının tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı belirtildi.

Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.