Mersin'de Öğretmen Tutuklandı: 4 Öğrenciye Cinsel İstismar İddiası
Mersin'in Mut ilçesinde, 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen E.C. tutuklandı. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
MERSİN'in Mut ilçesinde 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Aşağıköselerli İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görev yapan sınıf öğretmeni E.C. (37), üçüncü sınıf öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K.'ye (9) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstismar iddiaları, ailelerin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğretmen E.C.'yi bugün gözaltına alındı. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen öğretmen E.C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.