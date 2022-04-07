Mersin'de öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma - Haberler

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Mersin'de öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'de öğrencisini darbettiği öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma

Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencisini darbettiği ileri sürülen ilkokul öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencisini darbettiği ileri sürülen ilkokul öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 3'üncü sınıf öğrencisi A.Ç. okul müdürünün kızına hakaret ettiği gerekçesiyle öğretmeni G.E. tarafından darbedildi.

Olayın ardından A.Ç'nin ailesi, öğretmen hakkında polise şikayetçi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldığını belirtti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hakaret, Anamur, Mersin, Güncel, Haberler

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