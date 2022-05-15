Mersin'de öğrencileri taşıyan otobüsün klima sistemi üst geçide sıkıştı - Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsün klima sisteminin üst geçide sıkışması trafiği aksattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden bir gezi programı için yolan çıkan ve içerisinde ilkokul öğrencilerinin olduğu 80 ADC 023 plakalı otobüsün klima sistemi, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki üst geçide sıkıştı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, otobüs geri manevra yaptırılarak çıkarıldı.

Otobüsün sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından caddede trafik normale döndü.