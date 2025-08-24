Mersin'de Öğrencileri Taşıyan Minibüs TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 10 Yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yurtta kalan öğrencileri tatile götürmek için yola çıkan minibüsün park halindeki TIR'a çarptığı kazada 1'i çocuk, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Mehmet Emin A.'nın ilk ifadesinde, uyuduğu için kazanın yaşandığını söylediği belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'da yurtta kalan öğrencileri Mersin'e tatile götürmek için yola çıkan Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, araçtaki 1'i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Gözaltına alınan şoför Mehmet Emin A.'nın ilk ifadesinde, uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.