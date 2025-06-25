Mersin'de Öğrencilere Yenilikçi İngilizce Eğitimi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Avrupa Birliği destekli bir projeyle öğrencilere yenilikçi yöntemlerle İngilizce eğitimi verilecek. Proje, Erasmus+ Programı kapsamında yürütülerek, Türkiye, İsveç, İspanya ve Letonya'daki okullarda uygulanacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle öğrencilere yenilikçi yöntemlerle İngilizce eğitimi verilecek.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Erasmus+ Programı kapsamındaki "Öğrenciler UDL aracılığıyla İleri Kaynaklar ve Teknoloji ile İngilizce'de Ustalaşıyor" başlıklı stratejik ortaklık projesine yaptığı başvuru kabul edildi.

Koordinatör ülke İsveç ile Türkiye, İspanya, Letonya'daki belirlenen okullarda öğrencilere Evrensel Tasarıma Dayalı Öğrenme Modeli kapsamında eğitim verilecek.

Yenilikçi yöntemlerle gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrencilerin, İngilizce'yi etkili şekilde öğrenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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