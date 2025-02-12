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Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hacı Zarife-Çelebi Aygar Anadolu Lisesi'nde öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Zarife- Çelebi Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere siber zorbalık ile güvenli internet kullanımı konusunda bilgi verdi.

Sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenleri anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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