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Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi
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Erdemli'de düzenlenen eğitimde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında 230 öğrenci bilgilendirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tömük Anadolu Lisesi ile Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Eğitimlerde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı etkinliğe 230 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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