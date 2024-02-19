Mersin'de öğrencilere kumbaralar hediye edildi

Mersin'de öğrencilere ilk harçlıklarının içine bırakıldığı kumbaralar hediye edildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) tarafından Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Silifke Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle 1-7 Mart'ta düzenlenecek Silifke Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kumbaralar hazırlatıldı.

İçerisinde sembolik olarak 10'ar liralık ilk harçlığın bırakıldığı kumbaraların öğrencilere dağıtımına başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar ve MEÜ Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürü Muhammet Saygın, ziyaret ettikleri Gazi Paşa İlkokulu ve Gazi Ortaokulu'ndaki çocuklara kumbaralarını hediye etti.

SİTSO Başkanı Kaynar, gazetecilere, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukları, Silifke Kitap Günleri'ne davet eden Kaynar, "Çocuklarımızın okuma alışkanlığını arttırmak ve kumbarada para biriktirip kitaplarını alabilmeleri adına bir kampanya başlattık. Çocuklarımız bu kumbaralarda harçlıklarından kalan paraları biriktirip kitaplarını kendi paralarıyla alabilecekler." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin de anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini anlatarak, 5 bin öğrenciye kumbara dağıtılacağını kaydetti.