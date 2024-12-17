Mersin'de Öğrencilere Güvenli İnternet Eğitimi
Silifke ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri güvenli internet konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk ve Gazi ortaokullarını ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, siber suçların engellenmesi ve internet teknolojilerinin güvenli kullanımına yönelik bilgilendirme yaptı.
Ekipler, eğitimin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.