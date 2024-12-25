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Mersin'de Öğrencilere Ağız Sağlığı ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Mersin'de Öğrencilere Ağız Sağlığı ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilirken, teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri ve sağlıklı teknoloji kullanımı hakkında da bilgi aldılar.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler için ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi personelince ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Görevliler, öğrencilere teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri, sağlıklı teknoloji kullanımı ve dijital dünyada dengeyi korumanın önemini anlattı.

Eğitimin ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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