Mersin'de öğrencilerden Caretta carettalar için farkındalık etkinliği

MERSİN (AA) - Mersin'de öğrenciler Caretta carettaların korunmasına dikkati çekmek için "Carettas eTwinning Projesi" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte proje kapsamında eğitim alan öğrenciler, kendilerinden yaşça küçük çocuklara deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verdi.

Çeşitli aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte Kocavilayet Ortaokulu Çocuk Korosu şarkılar söyledi.

Programda çeşitli materyallerle hazırlanan oyuncakların boyaması yapıldı.

Öğrencilere ve çocuklara aileleri eşlik etti.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin, sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Proje Koordinatörü Aytaç Özbakan da Caretta carettaların Akdeniz sahillerinin sevimli misafiri olduğunu belirtti.

Bu canlıların sayılarının gittikçe azaldığına dikkati çeken Özbakan, "Biz 4 ülkeden 22 öğretmen, 228 öğrenciyle proje hazırladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz Caretta caretta hakkında bilgi sahibi oldular. Bugün proje öğrencilerimiz küçük yaş gruplarına öğrendiklerini aktarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.