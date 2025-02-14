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Mersin'de Öğrenciler Yaratıcılıklarını Geliştiriyor

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Bir Şefkat Haresi Projesi' kapsamında gerçekleştirilen hikaye tamamlama etkinliğinde, öğrenciler belirlenen başlangıç noktasından yola çıkarak kendi hikayelerini yazdı. Etkinlik, öğretmen rehberliğinde yapıldı ve tamamlanan hikayeler öğrencilere sunuldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye tamamlama etkinliği düzenlendi.

Beyreli, Kötekler ve Hüseyin Hüsnü Tekışık ilkokullarındaki etkinlikte öğrencilere belirli bir başlangıç noktası verilen hikayeleri kendi hayal güçleriyle tamamlamaları istendi.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik sonunda tamamlanan hikayeler sınıftaki diğer öğrencilerle paylaşıldı.

Proje kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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