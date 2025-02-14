Mersin'de Öğrenciler Yaratıcılıklarını Geliştiriyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye tamamlama etkinliği düzenlendi.

Beyreli, Kötekler ve Hüseyin Hüsnü Tekışık ilkokullarındaki etkinlikte öğrencilere belirli bir başlangıç noktası verilen hikayeleri kendi hayal güçleriyle tamamlamaları istendi.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik sonunda tamamlanan hikayeler sınıftaki diğer öğrencilerle paylaşıldı.

Proje kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.