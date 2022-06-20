Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında 129 öğrenci sinema filmi izledi. Öğrenciler, sinemada Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Milli Eğitim Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Mersin Güncel Haberler

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