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Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında 129 öğrenci sinema filmi izledi.

Öğrenciler, sinemada Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Mersin Güncel Haberler

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