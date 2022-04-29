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Mersin'de öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenlendi

AA - Güncel
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Mersin'de öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinlinde öğrenciler, açık havada kitap okudu.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinlinde öğrenciler, açık havada kitap okudu.

Sultan Akın İlkokulunca, Rıfat Cüceoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kitaplar iple ağaçlar ve kamelyalara asıldı.

Öğrenciler, ağaçlardan topladıkları kitapları açık havada okudu.

Etkinliğe Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı.

AA / Güncel

Erdemli, Mersin, Kitap, Güncel, Haberler

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