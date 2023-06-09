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Mersin'de öğrenciler atık malzemelerden kostüm tasarladı

Mersin'de öğrenciler atık malzemelerden kostüm tasarladı

Güncel Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladıkları kostümler sergilendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladıkları kostümler sergilendi.

Akdeniz İlkokulu'nda, çocuklarda geri dönüşüm bilincini artırmak için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak oluşturdukları kostümleri sergiledi.

Programa, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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