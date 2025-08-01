Mersin'de Öğrenci Servisi Şoförü Tutuklandı
Bozyazı ilçesinde, müstehcen içerik suçlamasıyla tutuklanan S.A. adlı öğrenci servisi şoförü, özel hayatın gizliliğini ihlal ve çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurma suçlarıyla karşı karşıya.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "müstehcenlik" suçunu işlediği belirlenen öğrenci servisi şoförü tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bozyazı ilçesinde öğrencisi servisi şoförlüğü yapan S.A. (46) hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Teknik incelmelerde S.A'nın, suçlamalara ilişkin video kayıtlarını dijital ortamda arşivlediği belirlendi.
Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel