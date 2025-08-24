Mersin'de Öğrenci Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yurtta kalan öğrencileri tatile götüren minibüs, park halindeki bir TIR'a çarptı. Kazada 1 çocuk ve 1 yetişkin hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Minibüs şoförünün uyuduğu için kazanın meydana geldiği bildirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yurtta kalan öğrencileri tatile götürmek için yola çıkan minibüsün park halindeki TIR'a çarptığı kazada 1'i çocuk, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Mehmet Emin A.'nın ilk ifadesinde, uyuduğu için kazanın yaşandığını söylediği belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'da yurtta kalan öğrencileri Mersin'e tatile götürmek için yola çıkan Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, araçtaki 1'i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Gözaltına alınan şoför Mehmet Emin A.'nın ilk ifadesinde, uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet DOĞANAER-Kamera: ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Tutuklu belediye başkan yardımcısıyla cezaevinde evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.