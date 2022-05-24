MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI - Haberler

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MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde parkta çıkan kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde parkta çıkan kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kültür Parkı'nda meydana geldi. Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında spor aletleri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine okulun öğrencilerinden H.F. (16) ile M.E.(18) bıçakla yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler tedaviye alınırken olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi, Anadolu Lisesi, Tarsus, Güncel, Haberler

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