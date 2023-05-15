Mersin'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda H.D'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, odunların yanında park halindeki hurda pikaba da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle odunlukta ve araçta maddi hasar oluştu.