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Mersin'de Normal Doğum Eylem Planı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Normal Doğum Eylem Planı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Bozyazı Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikle normal doğumun faydaları hakkında anne ve anne adaylarına bilgi verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bozyazı Devlet Hastanesi'nde normal doğumu yaygınlaştırarak daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte hastane çalışanları stant açtı.

Stantta anne ve anne adaylarına normal doğumun faydaları konularında bilgilendirilme yapıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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