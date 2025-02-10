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Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama
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Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda dijital malzeme, banka kartı, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 10 zanlının kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyona 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital malzeme, banka kartı ile tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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