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Mersin'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi. Ayrıca 4 daire ve 12 araca el konuldu.

Mersin'de, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adlarına taşınır ve taşınmaz mal alındığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi.

8 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Operasyon kapsamında, Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Mersin Banka 3.Sayfa Güncel Haberler

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