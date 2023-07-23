Mersin'de nişanlısını mağazada darbeden zanlı tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, nişanlısını mağazada darbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre A.Y. (19), Şevketsümer Mahallesi'ndeki mağazada nişanlısı S.G'nin saldırısına uğradı.

Darp sonucu yaralanan genç kız, kendi imkanlarıyla gittiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genç kızın darbedilmesiyle ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını ve konunun yakından takip edileceğini bildirmişti.