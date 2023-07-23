Mersin'de nişanlısını darbeden şahıs gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'in Yenipazar ilçesinde bir iş yerinde nişanlısını darbeden şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Kadını darbeden şahıs gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan kadının tedavi süreci hastanede devam ediyor. Bakanlık, mağdur kadın ve ailesiyle görüşerek gerekli psikososyal destek çalışmalarını yapacak ve olayın hukuki süreçlerini takip edecektir.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Mersin'in Yenipazar ilçesinde bir iş yerinde nişanlısını darbeden şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakanlığımıza bağlı Mersin İl Müdürlüğümüz hemen harekete geçerek önce konudan emniyet güçleri haberdar edilmiştir. Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesi ile görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmaları ile mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir" denildi.