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Mersin'de Narkokapan Operasyonu: 84 Tutuklama

Mersin'de Narkokapan Operasyonu: 84 Tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de gerçekleştirilen Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyon, 6 ay süren hazırlıkların ardından gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan- Mersin Operasyonu"nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hazırlıkları 6 ay süren operasyonda, özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan şüphelilerin hedef alındığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonun Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde, narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla düzenlendiğini kaydetti.

Çalışmalar sonucu yakalanan 112 şüpheliden 84'ünün tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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