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Mersin'de Narkokapan Operasyonu: 112 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Mersin'de Narkokapan Operasyonu: 112 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 uyuşturucu satıcısının yakalandığını ve 84'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyon, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan- Mersin' operasyonunda 'Torbacı' olarak tabir edilen 112 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, 84'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Mersin'de faaliyet yürüten uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma yürütüldü. 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, önceki gün saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı.

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 jandarma komando timi ve 6 jandarma motorlu asayiş timinin katılımıyla 'Narkokapan-Mersin' operasyonu düzenlendi. 2 gün süren operasyonda 4 özel eğitimli narkotik köpeği aramalarda kullanıldı. Operasyonda 112 şüpheli gözaltına alındı, 84'ü tutuklandı, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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