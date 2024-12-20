Mersin'de Narenciye Tüketimi İçin Etkinlik Düzenlendi

Mersin'in Toroslar ilçesindeki ortaokulda öğrencilere narenciyenin önemi anlatıldı.

Mersin Valiliği öncülüğünde kentteki kurumların destekleriyle Ziraat Odası Ortaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla "Narenciye Tüket, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte portakal, mandalina, limon ve greyfurt ürünleri sergilendi, öğrencilere narenciyenin önemi anlatıldı.

Okul bahçesine kurulan stantlarda yerli üretime ilişkin çalışmalar yer alırken, burada hazırlanan yiyecek ve içecekler katılımcılara ikram edildi.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, etkinlikte, yerli ve milli üretimin önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere yerli malı ürünlerinin tanıtılması için çalışmaların yapıldığını belirten Pehlivan, kentin narenciye üretimiyle ön plana çıktığını ifade etti.

Narenciyenin vitamin kaynağı olduğunu anlatan Pehlivan, "Ülke olarak narenciye tüketiminde dünya ortalamasının üstünde bir sıradayız. Geçmiş yıllarda yerli malı haftasında sadece tarım ürünleri sergileniyordu. Şimdi ise milli teknoloji hamlesi kapsamındaki çalışmalarla birçok teknoloji ürünü de sergileniyor." diye konuştu.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da amaçlarının narenciyeyi daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler stantlardaki ürünleri inceledi.