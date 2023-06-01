Mersin'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını Söndürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan narenciye paketleme tesisinde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İşletmede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan narenciye paketleme tesisinde hasar oluştu.
Yenice Mahallesi'ndeki tesisin plastik sandıkların bulunduğu bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
İşletmede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Güncel