Mersin'de Muz Seralarına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle muz seralarına sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında zirai alan ve seralarda hasar meydana geldi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkıp muz seralarına sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler alanın yanındaki 2 muz serasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zirai alan ve seralarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel