Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Mut Ot Festivali" başladı.

Festival kapsamında katılımcılar Atatürk Anıtı'ndan Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'na yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivalin açılışında, dünyadaki endemik bitkilerin 3 bin 500'ünün bölgede yetiştiğini belirterek, "Bölgemiz bu konuda çok zengin. Bu festivalin sürekli olması için hepimize görev düşüyor. Bizler bugün varız yarın yokuz ama bu ilk olan etkinlik devam etmeli." dedi.

Yarın sona erecek festivalde, yörede yetişen otlardan yemekler yapılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Modacı Cemil İpekçi ve şef aşçı Hazer Amani de festival kapsamında atölye çalışması yapacak.

Etkinliğe milletvekilleri, belediye başkanları ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.