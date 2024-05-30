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Mersin'de Müstehcen Yayın Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı ve evlerinde bulunan çeşitli elektronik cihazlara el konuldu.

Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "genel ahlaka aykırı zararlı yayın" ve "müstehcenlik" suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, dron, tablet ve bilgisayar kasasına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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