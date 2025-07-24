Mersin'de Müstakil Evde Yangın: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de Müstakil Evde Yangın: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir müstakil evde meydana gelen yangında 54 yaşındaki Aysel Yorulmaz hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden mahalle sakinleri, Yorulmaz'ı evde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, kadının yanıklarla dolu bedenini hastaneye kaldırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yangın çıktığını görenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

İkametin kiler kısmındaki yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinleri, evli ve iki çocuk annesi Aysel Yorulmaz'ın hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri, vücudunun bir kısmında yanık tespit edilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aysel Yorulmaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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