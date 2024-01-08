Üye Girişi
Haberler

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün (54) cansız bedenine ulaştı. Yusuf Öz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yangının, elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün (54) cansız bedenine ulaştı.

Yusuf Öz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının, elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Toroslar İtfaiye Mersin İtfaiye Acil Durum Ölüm Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title