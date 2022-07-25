Mersin'de müebbet hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Mersin'de müebbet hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
Mersin'de müebbet hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 kişiyi öldürme suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 kardeş cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 kişiyi öldürme suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 kardeş cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2010 yılında Ö.Ç'nin Tarsus'ta, M.E'nin de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda öldürülmesiyle ilgili aranan firari hükümlüler A.Ç. ve kardeşi L.Ç'nin saklandığı adres tespit edildi.

Haklarında kesinleşmiş müebbet cezası bulunan hükümlüler, adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Operasyon sırasında ekiplere zorluk çıkaran ve asılsız ihbarla çağırdıkları 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansına zarar veren 5 şüpheli de gözaltına alındı.

A.Ç. ve L.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

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