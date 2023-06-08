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Mersin'de MTOSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

Mersin'de MTOSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) haziran ayı müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) haziran ayı müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi.

MTOSB'den yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası, Vali Pehlivan ve beraberindekiler MTOSB sınırları içerisinde yer alan firmaları ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.??????????????

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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