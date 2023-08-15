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Mersin'de Motosiklette Elektronik Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletinin sepetinde gümrük kaçağı 180 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletinin sepetinde gümrük kaçağı 180 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak elektronik sigara süreceği öne sürülen kişi takibe alındı.

Ekiplerin operasyonunda, şüpheli R.V'nin motosikletindeki sepette 180 kaçak elektronik sigara ve bir miktar makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Jandarma Mersin Güncel Haberler

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