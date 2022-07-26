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Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi

Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri motosikletle uyuşturucu taşınacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde durdurduğu motosiklette 2 pakette 2 kilogram eroin bulundu.

Sürücü H.A (20) ve onunla bağlantılı olduğu iddia edilen S.K (28) gözaltına alındı.

Polis kamerasına, ekiplerin takip ettiği motosikletin önünü kesmesi ve selenin altında uyuşturucu bulunması yansıdı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Narkotik Mersin Güncel Haberler

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