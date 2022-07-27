Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de motosiklette 2 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

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Mersin'in Toroslar ilçesinde, motosiklette 2 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Güneykent Mahallesi'nde durdurulan motosiklette eroin bulunması nedeniyle dün gözaltına alınan sürücü H.A. (20) ile S.K'nin (28) ardından şüpheli E.D. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve S.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, dün Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde uyuşturucu taşındığı istihbaratı üzerine takibe aldığı motosikleti durdurmuştu. Motosikletin selesinin altında 2 pakette 2 kilogram eroin ele geçirmiş, sürücü H.A. ile onunla bağlantılı olduğu iddia edilen S.K. gözaltına alınmıştı. Operasyon anı polis kamerasına da yansımıştı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Toroslar Mersin Güncel Haberler

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