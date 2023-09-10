Mersin'de motosikletlinin otobüse çarptığı anlar kamerada

Mersin'de 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İlk kaza, tırın bariyerlere çarparak devrilmesiyle meydana geldi. İkinci kazada ise minibüs ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 59 AFC 108 plakalı tır, D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü'nde bariyerlere çarpıp Berdan Çayı'na devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Altaylılar Mahallesi otoban çıkışında meydana geldi. Otoban çıkışı rampada bir minibüs ile Emirhan Zenginoğlu'nun (32) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emirhan Zenginoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - MERSİN