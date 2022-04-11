Mersin'de motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti
AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'in Anamur ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, 19 Mayıs Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Muammer Çelik'e çarptı.
Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
AA / İbrahim Polat - Güncel