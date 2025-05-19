Mersin'de Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Mersin'de Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı
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Anamur ilçesinde motosikletin taksiyle çarpışması sonucu sürücü H.A.O. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

H.A.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile sürücüsü bilinmeyen 33 T 2026 plakalı taksi, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.A.O, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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