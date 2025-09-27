Haberler

Mersin'de Motosiklet Traktöre Çarpınca Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Traktöre Çarpınca Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Rıza Kenar, traktörle çarpışmasının ardından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştır. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Rıza Kenar (17), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Rıza Kenar yönetimindeki motosiklet, traktörle çarpıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Kenar'ı önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Rıza Kenar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.