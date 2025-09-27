Mersin'de Motosiklet Traktöre Çarpınca Genç Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Rıza Kenar (17), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Rıza Kenar yönetimindeki motosiklet, traktörle çarpıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Kenar'ı önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Rıza Kenar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.